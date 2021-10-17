رسمياً .. تعرف على موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري

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في بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن عملية تنظيم بيع تذاكر دخول الجماهير إلى مباريات الدوري المصري الممتاز، عن اقتراب موعد طرح تذاكر وبطاقات حضور المباريات في الموسم الجديد.

وأعلنت الشركة بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أن موعد طرح تذاكر المباريات قد بات وشيكا بعد الإعلان رسمياً من جانب الرابطة المحترفة عن حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد 2021/2022.

كان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي على هامش حفل إجراء قرعة بطولة الدوري في الموسم الجديد إلى أن المباريات ستقام بحضور جماهيري، كما قال إن شركة تذكرتي ستتولى عملية بيع تذاكر وتنظيم دخول الجماهير.

وينتظر وفقاً للاتفاق بين الرابطة ووزارة الداخلية المصرية أن تقام كل مباراة بحضور 2000 مشجع، كما أعلنت أن كل مباراة ستُنقل بتقنية الـHD وبعشر كاميرات.

وقالت شركة تذكرتي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": تعلن شركة تذكرتي بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن اقتراب موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات.

وأضافت: ‏‎بطاقة المشجع المصري هي جواز مرورك الى كل الاستادات، كما طالبت الجماهير بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي للشركة tazkarti.com ، واعدًة بالإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا.