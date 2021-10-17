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الأسبوع في 10 صور: اشتباكات دامية في لبنان.. وتفجير مسجد في أفغانستان

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الأسبوع في 10 صور: اشتباكات دامية في لبنان.. وتفجير مسجد في أفغانستان

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. شهدت بيروت اشتباكات مسلحة إثر مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل، احتجاجًا على القاضي المكلف بقضية انفجار ميناء بيروت، فيما شهدت مدينة قندز بأفغانستان حادث تفجير لمسجد. والمزيد تجدونه في الصور.


1- اشتباكات مسلحة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت في أحداث هي الأعنف منذ أكثر من 10 سنوات

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2- دمار وانفجار وعشرات القتلى في أحد المساجد في قندز بأفغانستان بعد استهداف تنظيم داعش خراسان له

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3- قوس قزح يظهر بألوانه الزاهية فيما يثور بركان كيلويا في جزر هاواي

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4- مياه الفيضان تتدفق من تحت زبائن أحد المطاعم في تايلاند.. ولكن ذلك لا يمنعهم من الاستمتاع بوجبة العشاء

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5- الحمم البركانية تلتهم البيوت والمباني في جزر الكناري الإسبانية

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6- سحب رماد كثيفة إثر حريق غابات في مقاطعة سانت باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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7- زوجان يحملان المظلات في هونج كونج بينما يقترب إعصار كومباسو

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8- مشهد جوي لسيارتين ابتلعتهما حفرة في نوفوسيبيرسك في

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9- الضباب يرتفع من خلف التلال الملونة بألوان فصل الخريف في إحدى المزارع الدانماركية

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10- صحراء أتاكاما في شيلي تتزين بالأزهار الصفراء والبنفسجية في ظاهرة طبيعية غريبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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