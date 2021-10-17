أمطار وإنخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الأحد إلى الجمعة 17 أكتوبر

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توقعت الأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم حيث تندفع كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا الي شمال أفريقيا تنخفض علي إثرها درجة حرارة مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتي شمال الصعيد وجنوب الصعيد؛ حيث تصل درجة الحرارة علي القاهرة الي ٢٨ درجة وتنخفض محافظات الصعيد عن ٤٠ درجة وتسود أجواء خريفية علي كافة الانحاء حيث أن هناك نشاط للسحب المدارية علي شمال البلاد خلال فترة الليل قد يتساقط منه بعض الأمطار علي مناطق متفرقة اعتمادا علي كمية الرطوبة السطحية تكون غير مؤثرة..

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 17 أكتوبر إلى الجمعة 22 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد, شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة كالتالي:

- يوم الاحد: على مناطق متفرقة من اقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريباً

- يوم الاثنين: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريباً

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 17 أكتوبر إلى الجمعة 22 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الأحد 17 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الحميس 21 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 17 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 24 درجة.