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رسميا الإعلان عن عودة الجماهير في الدوري وطريقة استخراج بطاقة المشجع

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رسميا الإعلان عن عودة الجماهير في الدوري وطريقة استخراج بطاقة المشجع رسميا الإعلان عن عودة الجماهير في الدوري وطريقة استخراج بطاقة المشجع

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أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة ،عودة الجماهير للمدرجات عن طريق بطاقة المشجع Fan Id والتي ان يسمح بتواجد أي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق بطاقة المشجع ،والتي سبق العمل بها خلال بطولة كأس أمم افريقيا للكبار وأمم افريقيا تحت ٢٣ سنة وحققت نجاح باهر، دفع بعض الدول لطلب الاستعانة بنظام تذكرتي .

شهدت الساعات الماضية عدة اجتماعات بين منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي وأحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة للدوري المصري للتنسيق للوصول لأفضل الحلول لعودة الجماهير للمدرجات بشكل منظم.

‏‎تعلن شركة تذكرتي عن فتح باب التسجيل من خلال موقع tazkarti.com للتسجيل ،وحضور مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ،بعد موافقة الجهات الأمنية على تواجد ٢٠٠٠ مشجع في المباراة الواحدة.
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المصرى اليوم

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