أخبار عاجلة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المصري يتمسك بحضور الجمهور في مباراة الإياب ضد بطل اوغندا

Print
المصري يتمسك بحضور الجمهور في مباراة الإياب ضد بطل اوغندا المصري يتمسك بحضور الجمهور في مباراة الإياب ضد بطل اوغندا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي إن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز على حساب سلطات الموارد الأوغندي والتعادل دون أهداف نتيجة أيضا طيبة في افتتاح مشوار المصري بالكونفدرالية.

وأشار الخولي إلى أن بداية الفريق مع المدرب التونسي معين الشعباني مبشرة.

وأكد أن الشعباني لديه خبرات طويلة في قارة أفريقيا موضحا أن التحكيم كان جيدا في لقاء الذهاب.

وأوضح أن البعثة ستصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد مؤكدا أن ناديه سيطلب حضور الجماهير في لقاء الاياب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا

ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا