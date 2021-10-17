المصري يتمسك بحضور الجمهور في مباراة الإياب ضد بطل اوغندا

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قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي إن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز على حساب سلطات الموارد الأوغندي والتعادل دون أهداف نتيجة أيضا طيبة في افتتاح مشوار المصري بالكونفدرالية.

وأشار الخولي إلى أن بداية الفريق مع المدرب التونسي معين الشعباني مبشرة.

وأكد أن الشعباني لديه خبرات طويلة في قارة أفريقيا موضحا أن التحكيم كان جيدا في لقاء الذهاب.

وأوضح أن البعثة ستصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد مؤكدا أن ناديه سيطلب حضور الجماهير في لقاء الاياب بالإسكندرية.