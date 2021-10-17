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توسكر الكيني يشكو لـ «الكاف» بعد تلفيات خناقة غرفة الملابس «صور»

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توسكر الكيني يشكو الزمالك لـ «الكاف» بعد تلفيات خناقة غرفة الملابس «صور» توسكر الكيني يشكو لـ «الكاف» بعد تلفيات خناقة غرفة الملابس «صور»

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يستعد نادي توسكر الكيني لتقديم شكوى رسمية ضد نادي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد التلفيات التي حدثت في غرفة ملابس الضيوف بملعب فريق توسكر.

وتغلب الزمالك على مضيفه توسكر الكيني بهدف للاشيء السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد 2021/2022.

ورددت تقارير عن نشوب خناقة في غرفة ملابس نادي الزمالك بين حازم إمام قائد الفريق الأبيض ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، فيما قالت تقارير آخرى أن المشاجرة كانت بين حازم إمام وعدد من زملائه في الفريق.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية أنه نشبت مشاجرة بين حازم إمام وكارتيرون بسبب عدم مشاركة حازم إمام في المباراة أمام توسكر، وأن حازم امام انفعل على مدربه وحاول الاعتداء عليه وهو ما تسبب في تهشيم زجاج غرفة خلع الملابس باستاد نيايو ناشيونال الذي استضاف المباراة.

من جهتها أكدت ديانا يوناه المسؤولة الإعلامية في نادي توسكر، أن هناك مشاجرة قد حدثت في غرفة ملابس نادي الزمالك بعد المباراة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي صوراً لغرفة ملابس نادي الزمالك بملعب نيايو ناشيونال في العاصمة الكينية نيروبي، ويظهر بها زجاج مكسور، وكتبت: هذا غير مقبول.

وتابعت: الأمر لا يمكن قبوله، حدثت تلفيات في غرفة الملابس ولابد من اتخاذ إجراءات، ما الذي كان سيفعله الزمالك لو حدثت منا هذه التصرفات في ملعبهم بمصر.

وأشارت ديانا إلى أن بعض من أفراد الأمن شاهدوا حازم إمام وهو يتشاجر مع زملائه في غرفة الملابس، مما أدى إلى تلفيات كبيرة.

شاهد صور غرفة ملابس نادي الزمالك المحطمة في كينيا

المصرى اليوم

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