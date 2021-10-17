رسالة نارية من سيف زاهر إلى موسيماني بعد التعادل الأهلي أمام بطل النيجر

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وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة نارية إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب التعادل الفريق الأحمر مع الحرس الوطني بطل النيجر.

وكان الأهلي تعادل مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اسلبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية :«الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني، لا يرضي جماهيره، وهذا ليس هو أداء الأهلي»، مضيفًا :«الفريق الأحمر لديه إمكانيات كبيرة جدًا وهو حامل اللقب في النسخة الأخيرة، وحتى أي ظروف، في فرق كبير جدًا في مستوى لاعبي الفريقين».

وأضاف :«أداء الأهلي كان لغزًا كبيرًا، الأهلي يٌعاني من مشكلة فنية، الفريق الأحمر لديه لاعبين على أعلى مستوى، ولكن يبقى السؤال عند موسمياني، لماذ تراجع مستوى الأهلي بهذا الشكل».

ووجه سيف زاهر، رسالة إلى موسيماني، قائلاً:«أنت في النادي الأهلي معاك كل شيء تعمل كل حاجة، مفيش حاجة اسمهما ظروف استثنائية ونواجه بعض الصعوبات، أنت فكرك خرج برة الملعب لبعض الفترات، لذلك هناك تراجع في أداء الفريق».

وأضاف :«الملعب ليس داخل المستطيل الأخضر فقط، بل خارجه أيضًا، على موسمياني، أن يراجع نفسة لتصحيح مسار الفريق قبل فوات الأوان».