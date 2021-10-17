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الأهلي يخاطب الأمن لحضور الجمهور مباراة الحرس الوطني

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الأهلي يخاطب الأمن لحضور الجمهور مباراة الحرس الوطني الأهلي يخاطب الأمن لحضور الجمهور مباراة الحرس الوطني

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أكد الإعلامي مجدى عبدالغني، أن مسئولو النادي الأهلي أجروا مفاوضات ودية مع الجهات الأمنية للحصول على موافقتها بحضور جمهور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.

وقال عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي يتطلع للحصول على موافقات الجهات الأمنية بحضور عشرة أو خمسة ألاف مُشجع مباراة الحرس الوطني المقرر لها السبت المقبل بإستاد الاهلي والسلام.

ويأمل الأهلي في موافقة الجهات الأمنية بحضور أي عد من الجمهور مباراةا لسبت المقبل خاصة بعدما حضر سبعة ألاف و500 مشجع مباراة الاهلي والحرس بالنيجر مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 التي أنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

المصرى اليوم

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