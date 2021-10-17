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مفاجأة .. نادي توسكر الكيني يدرس تقديم شكوى ضد ()

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مفاجأة .. نادي توسكر الكيني يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك (فيديو) مفاجأة .. نادي توسكر الكيني يدرس تقديم شكوى ضد ()

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قالت ديانا يوناه، المسؤول الإعلامي لنادي توسكر الكيني، إن ناديها يرغب في تقديم شكوى ضد ، لما بدر من لاعبيه عقب اللقاء الذي جمع الفريقين.

وأضافت ديانا يوناه، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«هناك فرصة أمام توسكر الكيني لتعويض هزيمته أمام الزمالك في لقاء الإياب».

وتابعت :«نرغب في تقديم شكوى للكاف ضد الزمالك، الأمر لا يمكن قبوله، حدث تلفيات في غرفة الملابس ولابد من اتخاذ إجراءات».

وواصلت :«لا نعلم السبب لما حدث، لا يوجد أي مبرر، لقد استقبلنا بعثة الزمالك بكل حفاوة، والمباراة كانت مثالا للروح الرياضية، لذلك تصرف لاعبي الزمالك غير مفهوم، نتسائل كيف فريق فائز أن يفعل هذا الشئ، رجل الأمن قال إنه تفاجأ باللاعبين تفعل هذه المشاكل حتى غادروا من الاستاد».

المصرى اليوم

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