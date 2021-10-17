أخبار عاجلة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. محاكمة متهمين بـ «تهريب المهاجرين» لإيطاليا

Print
اليوم.. محاكمة متهمين بـ «تهريب المهاجرين» لإيطاليا اليوم.. محاكمة متهمين بـ «تهريب المهاجرين» لإيطاليا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأحد، محاكمة متهمين في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة النزهة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية.

كما أنهما شرعا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوبًا صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»

انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»