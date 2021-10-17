أخبار عاجلة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب

Print
ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب
في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب

تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

في اللقاء الأول يحل التعاون ضيفًا علي نظيره الفتح، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة الـ(5:50).

لقاء صعب بالنسبة للتعاون الذي يبحث عن طوق النجاة، والهروب من ذيل قائمة ترتيب الفرق.

ويواجه الحزم نظيره الفيصلي على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك عند الساعة الـ(6:15).

وفي المواجهة الأخيرة يلتقي الاتحاد صاحب الصدارة نظيره ضمك (الثاني)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة الـ(6:25).

لقاء صعب للطرفَيْن، ويشكل أهمية كبيرة لضمك في حال تخطي عقبة ضيفه؛ إذ سيخطف الصدارة منه.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة

براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة

أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"

أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"

شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا

شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا