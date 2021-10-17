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بعثة الأهلي تغادر مطار النيجر في طريقها إلى

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بعثة الأهلي تغادر مطار النيجر في طريقها إلى مصر بعثة الأهلي تغادر مطار النيجر في طريقها إلى

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غادرت منذ قليل مطار ديوري هاماني بالعاصمة النيجرية نيامي بعد خوض مباراة الحرس الوطني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١/١ في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وتحركت بعثة الأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي عقب نهاية اللقاء إلى مطار ديوري هاماني مباشرة، لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، على توجيه الشكر إلى السفير نبيل مكي سفير بالنيجر، وطاقم السفارة، الذي يضم الملحق الإداري فرجاني محمد ومسعد محمود وأحمد محمود، على الجهد الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في النيجر.

وأضاف عبدالحفيظ أن السفارة المصرية بالنيجر حرصت على تذليل كافة العقبات، وتوفير كل سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، خاصة أن التنسيق بين الأهلي والسفارة المصرية بدأ مبكرًا وتحديدًا قبل حضور البعثة بأسبوعين، لإنهاء كل الإجراءات مبكرًا لتكون كل الأمور مرتبة.

المصرى اليوم

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