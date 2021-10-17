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وزارة الرياضة تسمح بحضور الجماهير في الملاعب الرياضية

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وزارة الرياضة تسمح بحضور الجماهير في الملاعب الرياضية وزارة الرياضة تسمح بحضور الجماهير في الملاعب الرياضية
بدءًا من اليوم الأحد.. وبكامل طاقتها الاستيعابية

وزارة الرياضة تسمح بحضور الجماهير في الملاعب الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية ابتداء من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إعلامي: "بناء على ما أعلنته وزارة الداخلية بتخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م، فإن وزارة الرياضة تود أن تعلن السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه".

وأضاف البيان: "وسيكون دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالسعودية، ويُستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنون بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، ووفقًا للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبَّقة كافة، وارتداء الكمامة داخل المنشأة".

وفي ختام بيانها أكدت وزارة الرياضة أن "هذا القرار سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية وفقًا لما يردها من الجهات المختصة، وبناء على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة ".وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا تطبيق توكلنا وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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