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أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
سامح حسين بواصل عروض «حلم جميل» على المسرح العائم
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:31 مساءً
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:23 مساءً
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:23 مساءً
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إطلالة بشرى فى ثالث أيام مهرجان الجونة
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فيديو اليوم السابع
السبت 16 أكتوبر 2021 11:19 مساءً
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