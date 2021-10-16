تقييم خرافي لمحمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم

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قدم لاعبنا محمد صلاح أداءً غير معقول مرة أخرى وفق وصف أحد المواقع الانجليزية حيث ساهم في فوز ليفربول 5-0 خارج أرضه على واتفورد، وقدم جميع لاعبي ليفربول أداءً رائعًا من جميع النواحي في هذه المباراة والتي تأتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وضع ساديو ماني فريق ليفربول في المقدمة بعد أن استفاد من تمريرة رائعة من صلاح، بعدها أضاف روبرتو فيرمينو هدفًا ثانياُ لليفربول ينهي به الشوط الأول بتقدم الريدز.

وأضاف فيرمينو هدفين آخرين في الشوط الثاني ليكمل هاتريك خاص له في هذه المباراة، بينما سجل محمد صلاح هدفاً خرافياُ آخر بينهما.

وبعد المباراة قامت العديد من المواقع الإنجليزية بتقييم جميع لاعبي ليفربول وعلى رأسهم الملك المصري محمد صلاح حيث تمت التقييمات من مواقع Liverpool Echo، وThisISAnfield، وBBC Sport، وFotMob، وTIA Reading.

محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وفقا تقييم عدة مواقع ومتوسط ​​تقييمه المذهل يلخص مدى روعته اليوم السبت.

وبالرغم من تسجيل فيرمينو هاتريك في هذه المباراة فلا أحد أستطاع أن يطغى عليه في هذه المباراة بما فيهم ماني وفيرمينو، حيث سجل البالغ من العمر 29 عامًا أحد أعظم أهدافه على الإطلاق، ناهيك عن تسجيل تمريرة حاسمة لا تُنسى.

تم تقيمم فيرمينو صاحب الهاتريك بمتوسط تقييم (9.2) في المركز الثاني، وجاء بعده ترينت ألكسندر أرنولد بمتوسط تقييم (8.3) وجيمس ميلنر رابعاً بمتوسط (8.3)، وكان كلاهما مؤثرين بشكل كبير في هذه المباراة.

أما أقل اللاعبين فلم لم يكن هذا يومًا للأداء السيئ، لذا رغم حصولهم على أقل التقييمات وهم جوردان هندرسون (7.5) ونابي كيتا (7.5) في الترتيب الأقل. إلا أن أداء كلاهما كان رائعا.

أما محمد صلاح فقد منحه موقع TIA تقييم مثالي 10/10، واصفة إياه بأنه «لا هوادة فيه» وأشادت بتسديدته واصفة إياها بأنها «مذهلة».

كما أعطى موقع Echo الملك المصري 10 من 10 أيضا، قائلاً إن هدفه كان «جيدًا بشكل يبعث على السخرية»، في يوم رائع آخر لهذا اللاعب.

واحتل صلاح المرتبة الأولى بجدارة في التصنيف العام بتقييم خرافي لا يتكرر كثيرأ حيث حصل على متوسط تقييم (9.4) من 10 درجات، بل وحصل على العلامة الكاملة من موقع ThisISAnfield وموقع Liverpool Echo بينما حصل على 8.90 من موقع BBC Sport و9.6 من موقع TIA Reading و8.6 منو موقع FitMob وذلك بعد أداء خارفي مع فريق ليفربول. حيث سجل صلاح هدفًا لا يُنسى، بل ساعد أيضًا في تسجيل هدف ماني بطريقة رائعة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية بعد مباراتهم أمام فريق واتفورد