فرع العلمين الجديدة يستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية

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استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية أعضاء المجلس التنفيذي للأكاديمية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة ا وذلك لعقد المجلس التنفيذي للأكاديمية على مستوى الخبراء في دورته الـ42 بحضور الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والدكتور محمد خير مدير إدارة المنظمات بجامعة الدول العربية. واقيم الاجتماع بحضور ممثلي دول مصر، الأردن، السعودية، الكويت لبنان، اليمن، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، السودان.

وتفقد أعضاء المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة حيث شاهد أعضاء المكتب التنفيذي يرافقهم سعادة رئيس الأكاديمية العربية ما وصل إليه الفرع. وناقش الاجتماع جميع كليات الأكاديمية العربية بالفرع والتي تبلغ ٧ كليات، مشيرا إلى أن هذا العام استقبلت ‏الأكاديمية أول دفعة من كلية ‏الطب البشري بالعلمين. ‏كما استعرض الخطة المستقبلية للفرع من حيث المباني والملاعب والمساحات الترفيهية والمدرسة الدولية ومنطقة الإعاشة والسكن والمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إن الأكاديمية تسير بشكل متميز نحو التقدم والتطوير والتى كان نتاجه حصولها على شهادة التميز من مؤسسةQS 5 STARS وتقدم ترتيب الأكاديمية على مستوى الجامعات الدولية.

أكد عبدالغفار أن الأكاديمية تسير نحو تحقيق أهدافها طبقا لرؤية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تطوير وتحديث لبرامجها التعليمية وإقامة فروعها على أحدث المعايير الدولية، مؤكدآ أنه وفقا لتلك الرؤية أقامت الأكاديمية فرعها بمدينة العلمين الجديدة.