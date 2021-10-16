أخبار عاجلة

أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
سامح حسين بواصل عروض «حلم جميل» على المسرح العائم -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فرع العلمين الجديدة يستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية

Print
فرع العلمين الجديدة يستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية فرع العلمين الجديدة يستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية أعضاء المجلس التنفيذي للأكاديمية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة ا وذلك لعقد المجلس التنفيذي للأكاديمية على مستوى الخبراء في دورته الـ42 بحضور الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والدكتور محمد خير مدير إدارة المنظمات بجامعة الدول العربية. واقيم الاجتماع بحضور ممثلي دول ، الأردن، ، الكويت لبنان، اليمن، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، السودان.

وتفقد أعضاء المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة حيث شاهد أعضاء المكتب التنفيذي يرافقهم سعادة رئيس الأكاديمية العربية ما وصل إليه الفرع. وناقش الاجتماع جميع كليات الأكاديمية العربية بالفرع والتي تبلغ ٧ كليات، مشيرا إلى أن هذا العام استقبلت ‏الأكاديمية أول دفعة من كلية ‏الطب البشري بالعلمين. ‏كما استعرض الخطة المستقبلية للفرع من حيث المباني والملاعب والمساحات الترفيهية والمدرسة الدولية ومنطقة الإعاشة والسكن والمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إن الأكاديمية تسير بشكل متميز نحو التقدم والتطوير والتى كان نتاجه حصولها على شهادة التميز من مؤسسةQS 5 STARS وتقدم ترتيب الأكاديمية على مستوى الجامعات الدولية.

أكد عبدالغفار أن الأكاديمية تسير نحو تحقيق أهدافها طبقا لرؤية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تطوير وتحديث لبرامجها التعليمية وإقامة فروعها على أحدث المعايير الدولية، مؤكدآ أنه وفقا لتلك الرؤية أقامت الأكاديمية فرعها بمدينة العلمين الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر

منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"