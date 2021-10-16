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عمر مرموش يضع بصمته في تعادل شتوتجارت مع مونشنجلادباخ بالدوري الألماني ..

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عمر مرموش يضع بصمته في تعادل شتوتجارت مع مونشنجلادباخ بالدوري الألماني .. فيديو عمر مرموش يضع بصمته في تعادل شتوتجارت مع مونشنجلادباخ بالدوري الألماني ..

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء فريق شتوتجارت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مع نظيره بروسيا مونشنجلادباج في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت 16-10-2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم بوندزليجا.

وشارك عمر مرموش من بداية اللقاء وخرج بديلًا في الدقيقة 74 بعدما ساهم في صناعة هدف فريقه الذي أحرزه جوناس هوفمان في الدقيقة 42، وكان كونستانتينوس مافروبانوس قد تقدم لفريق بروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 15.

بهذا التعادل رفع شتوتجارت رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباج عند النقطة الحادية عشر في المركز العاشر.

المصرى اليوم

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