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إيران: ​​قلقون من الموجة السادسة لكورونا

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إيران: ​​قلقون من الموجة السادسة لكورونا إيران: ​​قلقون من الموجة السادسة لكورونا

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أعرب بهرام عين الله، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم السبت، عن قلق بلاده من الموجة السادسة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن بهرام عين الله، أن حالة التطعيم في بعض الأماكن الإيرانية مناسبة، فيما لا تزال بعض المناطق الأخرى، وعلى رأسها مدينة قم، التي يتردد عليها الكثير من المسافرين، حالة التطعيم فيها غير كبيرة، معربا عن قلق إيران من الموجة السادسة للفيروس، وما ستتركه من مشاكل للناس.

وشدد عين الله على أنه تم تطعيم الكوادر الصحية الإيرانية، العام الماضي، ولم يصب أي من تلك الكوادر، هذا العام، إلا ما ندر، مؤكدا أنها علامة على فعالية التطعيم العالية، وبأن التطعيم بات إلزاميا في البلاد.

وأوضح وزير الصحة الإيرانية أن وزارته تستمد العون من علماء الدين، بغرض تشجيع الناس على التطعيم، موضحا أن التطعيم ليس ظاهرة جديدة، وبلاده من أفضل دول العالم من حيث نسبة التطعيم، بعدما حقنت في شهرين أو ثلاثة أشهر 66 مليون جرعة من لقاح كورونا، وذلك بعد الدعم القوي من القوات الشعبية.

وأفاد بهرام عين الله، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بأنه حتى الآن، تم توفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، منها 71 مليون جرعة محقونة، و29 مليون جرعة مخزنة.

المصرى اليوم

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