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أزالت رئاسة شؤون الحرمين، ملصقات التباعد والحواجز من جوار الكعبة المشرفة؛ استعدادًا لصلاة فجر الأحد، عقب قرار الحكومة السعودية بإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية في الحرم.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس بالمملكة العربية السعودية، جاهزية الرئاسة، لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية، من الأحد.

وأكد الدكتور السديس على جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانيات وخدمات تسخرها الرئاسة العامة للمحافظة على سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وتسهيل مناسكهم وعباداتهم.

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطبيق ما ورد في البيان والتزام جميع العاملين والعاملات والزائرين والزائرات بارتداء الكمامة في جميع الأوقات وفي كافة أروقة الحرمين الشريفين، والاستمرار في استخدام جميع التطبيقات الرسمية لأخذ مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي، لضبط الأعداد.