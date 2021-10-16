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: تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد.. استمرار التباعد والكمامات

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السعودية: تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد.. استمرار التباعد والكمامات : تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد.. استمرار التباعد والكمامات

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أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية ، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من فجر الأحد 17 أكتوبر 2021، لن يشمل المساجد.

وشددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين والإلزام بارتداء الكمامات لمرتاديها.

وقال مدير الإعلام والاتصال والمتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان، الشيخ محمد الكريري، في لقاء مع قناة «» إن عدم شمول المساجد ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية يعود إلى الطبيعة الخاصة للمساجد التي تعد من الأماكن المغلقة أثناء أداء الصلوات والعبادات.

وأوضح الشيخ محمد الكريري، أنه لا يمكن اكتشاف الحالات الصحية لمرتادي المساجد من الفئات العمرية المختلفة إذا كان أحدهم مريضا أو غير ذلك.

وأضاف: «لا يمكن اكتشاف الحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» إذا ما كان الشخص محصّنا بجرعتين أو تلقى جرعة واحدة أو لم يتلقَّ أي جرعة، وبالتالي ستبقى الإجراءات الاحترازية على ما هي عليه في المساجد بتطبيق التباعد وارتداء الكمامات».

وعن إمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلغاء التباعد بين المصلين في المساجد وعدم الإلزام بارتداء الكمامة، شدد على أن هذا الأمر مرهون بما ستراه وزارة الشؤون الإسلامية، وما سيوجه به الوزير بعد عرض الإجراءات عليه.

المصرى اليوم

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