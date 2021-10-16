من هو المسؤول الحكومي السوري الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

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أفادت وسائل إعلام سورية مساء يوم السبت، باستشهاد الأسير المحرر ومدير مكتب الجولان في الحكومة السورية مدحت الصالح، بعد استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن «الاحتلال الإسرائيلي استهدف الصالح في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل».

وبدورها، ذكرت كان العبريةـ أن عملية اغتيال مدحت الصالح تمت من خلال إطلاق الرصاص عليه وليس من خلال طائرة، بحسب وكالة الأنباء السورية. يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصالح، ابن قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، في المرة الأولى عام 1983 أثناء محاولته اجتياز خط وقف إطلاق النار بين سوريا والجولان، وبعد الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله مرة ثانية عام 1985.

وبعد ذلك، تم أسره من قبل الاحتلال الإسرائيلي 12 عاماً بسبب تأسيسه لخلايا مقاومة المحتل في الجولان السوري. وتمّ الإفراج عنه في الـ25 من فبراير 1997 بعد انتهاء فترة حكمه.

وفي عام 2000 انتخب الصالح عضوا في مجلس الشعب السوري عن الجولان، كما تم تعيينه مديرا لمكتب شؤون الجولان المحتل في مجلس الوزراء السوري، وكان يتولى المنصب حتى وفاته. وتعرض الصالح الذي كان مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عام 2011 لمحاولة اغتيال من قبل القوات الإسرائيلية قرب مجدل شمس.

ورغم عدم تطرق جيش الاحتلال إلى عملية الاغتيال، إلا أن المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية قال إن «عملية كعملية اغتيال مدحت الصالح، لا تكون في الغالب إغلاق لحساب قديم، بل إحباط لعمليات يتم التخطيط لها».

وأكد الصالح في تصريحات له قبل استشهاده أنّ «الجولان أرض عربية سورية ولا يحق للاحتلال إقامة أي مشروع عليها»، وشدد على أنّ أهالي الجولان المحتل «مصرّون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلّف الأمر».

وننعت رئاسة مجلس الوزراء السوري، الصالح مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس الذي توفى اليوم السبت، شهيداً جراء استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العربي السوري إلا تصميماً على الاستمرار في مقاومة المحتل وتحرير الجولان السوري المحتل.

وأعربت رئاسة مجلس الوزراء السوري في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان مؤكدة أنه ليس غريباً على الاحتلال الإسرائيلي المجرم اغتيال الأحرار والمناضلين من أبناء سوريا والأمة العربية.

كما أدانت فصائل فلسطينية عملية الاغتيال ناعية الصالح الذي سخّر حياته في مقاومة الاحتلال ورفض كل مشاريعه ومخططاته الهادفة لاقتلاع الإنسان العربي من أرضه.

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