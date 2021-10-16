هكذا تصرف محمد زيدان وزوجته بعد مشاهدة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة

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بدأت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، وتوافد عدد كبير من نجمات الفن على الريد كاربت، بإطلالات جذابة وأنيقة، خفطن أنظار الحضور ونجوم المهرجان وأبرزهم الفنانة أروى جودة.

أطلت الفنانة أروى جودة على الريد كاربت، بإطلالة جريئة متردية فستانًا طويلاً باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

وكانت من ضمن اللقطات الطريفة التي أحدثتها الفنانة أروى جودة على الريد كاربت، انبهار لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته بإطلالتها حريصين على إلتقاط بعض الصور معها .

وحرص عدد من نجوم الفن التقاط صورة مع أروى على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، صبا مبارك. وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.