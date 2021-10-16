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يوفنتوس يصطدم بذئاب روما في مواجهة قوية بقمة الدوري الإيطالي

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يوفنتوس يصطدم بذئاب روما في مواجهة قوية بقمة الدوري الإيطالي يوفنتوس يصطدم بذئاب روما في مواجهة قوية بقمة الدوري الإيطالي

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كتب: عالية صلاح

تقام مساء غدا الأحد 17-10-2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع، واحدة من قمم الكرة الإيطالية بين يوفنتوس وروما، ويستضيف المباراة ملعب أليانزستاديوم في مدينة تورينو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويعيش فريق السيدة العجوز استفاقة بانتصاراته في آخر ثلاث مباريات له، أمام سامبودريا 3-2، وتورينو 1-0، وعلى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بهدف مقابل لا شيء، وبعد مرور 7 جولات في الكالشيو يحتل اليوفي المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ويعمل أليجري مدرب يوفينتوس على الفوز في هذه المباراة الكبيرة للاقتراب من المربع الذهبي، وذلك بعد بداية الفريق السيئة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أبناء مورينيو المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ويريد الذئاب المحافظة على مكانهم في مراكز القمة الأربعة، والمنافسة على الصدارة مع نابولي.

التقى الفريقان في 84 مواجهة من قبل، من خلال بطولة الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، والكأس الدولية للأبطال، وعددًا من المباريات الودية.

ويتفوق اليوفي بأكبر عدد مرات الفوز بـ 37 انتصارًا، بينما حقق الذئاب 22 فوزًا، وحسم التعادل نتيجة 24 لقاء.

المصرى اليوم

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