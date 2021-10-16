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الفنان جلال الهجرسي يكشف بداياته على مسرح الطليعة بفرقة دكرنس

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الفنان جلال الهجرسي يكشف بداياته على مسرح الطليعة بفرقة دكرنس الفنان جلال الهجرسي يكشف بداياته على مسرح الطليعة بفرقة دكرنس

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قال الفنان القدير جلال الهجرسي، إن فرقة «دكرنس» المسرحية للهواة لها تاريخ يعود للستينات في القرن الماضي، مشيرًا إلى أن فرقة دكرنس المسرحية للهواة كان لها العديد من الأعمال المسرحية الرائعة خاصة قبل الانضمام إليها بشكل رسمي عام 1976، وكان عمري 17 سنة وأخرجنا مسرحية للمخرج رضا غالب على أساس أكاديمي؛ مما أحدث فارقا مع الفرق المسرحية الأخرى بقصور الثقافة.

وأضاف «الهجرسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن قصور الثقافة في القرن الماضي كانت تقدم مسرحيات راقية جدا وبانتظام وعملنا مسرحيات مثل «الزوبعة» للكاتب الكبير محمود دياب وتقمصت فيها شخصية رجل في سن الخمسين؛ في حين كان عمري 17 عاما، ولاقت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه عمل مسرحية للمخرج الكبير في مسرح الطليعة الراحل السيد طليب وكانت المسرحية بعنوان «المساخيط» وعمل فني مسرحي آخر بعنوان «القرية المفقودة».

وتابع: «الفنان محمد حبيب كان من الفنانين العظماء في فرقة دكرنس المسرحية وظهر في مسرحية بعنوان»ليالي الحصاد«للكاتب الكبير محمود دياب؛ وهو من أهم كتاب المسرح المصري، مشيرًا إلى أن مسرحية»ليالي الحصاد«كانت من أصعب الأعمال المسرحية؛ لأنها كانت تمثيل أمام المشاهدين، وكانت مسرحية داخل مسرحية وهي علمتنا فن المسرح، وعملنا مسرحية أخرى بعنوان»الناس في طيبة«عام 1980.

المصرى اليوم

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