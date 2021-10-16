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مصرع فتاة سقطت من قطار شبين القناطر- القاهرة

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مصرع فتاة سقطت من قطار شبين القناطر- القاهرة مصرع فتاة سقطت من قطار شبين القناطر- القاهرة

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لقيت فتاه مصرعها إثر سقوطها من القطار بمحطة كفر شبين تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزى، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من محطة قطار كفر شبين يفيد بأنه أثناء توجه القطار رقم 386 خط شبين القناطر- القاهرة، سقطت فتاه تدعى «إ ح. ع» 26 سنة، أثناء توقف القطار بمحطة كفر شبين، أدى إلى مصرعها في الحال، تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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