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مصرع شاب سقط من الطابق السادس ببرج سكني ببنى سويف

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مصرع شاب سقط من الطابق السادس ببرج سكني ببنى سويف مصرع شاب سقط من الطابق السادس ببرج سكني ببنى سويف

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لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد الأبراج السكنية خلف مجمع المحاكم بمدينة بني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بمصرع «عبدالرحمن.أ» 38 سنة، إثر سقوطه من شرفة شقة بالطابق السادس بأحد الأبراج السكنية بشارع العمدة خلف مجمع المحاكم بمدينة بني سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب السقوط.

المصرى اليوم

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