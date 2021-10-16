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هيئة النظافة بالجيزة تطلب عمال نظافة (تفاصيل)

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هيئة النظافة بالجيزة تطلب عمال نظافة (تفاصيل) هيئة النظافة بالجيزة تطلب عمال نظافة (تفاصيل)

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أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه، على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

وقالت إن الأجر اليومي قدرة ١٥٠ جنيه وعلى من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان ( بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمه للتعاقد.

ويشترط أن يكون التقديم اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الاسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم إن العمل مستمر أيام العطلات .

المصرى اليوم

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