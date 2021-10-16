محافظ كفر الشيخ يعلن تنفيذ 20 قرار إزالة

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 20 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 ، اليوم السبت، منهم إزالة 5 حالات تعدي بمركز كفر الشيخ على مساحة 110 متر مباني، و15 حالة تعدي على أراضي زراعية املاك دولة على مساحة 23 قراريط و12 سهم بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ،مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة بمركز كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة 20 حالة تعدي على أملاك الدولة، ليرتفع عدد أعداد الإزالات التي تم ازالتها ضمن المرحلة الثانية من الموجه 18 لـ71 حالة تعد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.