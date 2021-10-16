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بايدن يقول عمل الشرطة أصعب من أي وقت مضى ويتعهد بالإصلاح

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بايدن يقول عمل الشرطة أصعب من أي وقت مضى ويتعهد بالإصلاح بايدن يقول عمل الشرطة أصعب من أي وقت مضى ويتعهد بالإصلاح

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واشنطن 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز)- تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت بالمضي قدما في إصلاح الشرطة، قائلا خلال تجمع لتكريم قتلى رجال الأمن إن عملهم الاحترافي يتطلب منهم فعل الكثير.

وأضاف بايدن في خطاب ألقاه أمام مبنى الكونجرس، لتأبين 491 من مسؤولي إنفاذ القانون الذين لقوا حتفهم أثناء العمل في عامي 2019 و2020 «نتوقع منكم أن تكونوا كل شيء... نتوقع كل شيء منكم».

ومضى يقول «هذا يفوق قدرة أي فرد على تلبية كل التوقعات ... كونك شرطيا اليوم هو أمر أصعب بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى».

وجاءت تصريحات بايدن، التي صاغها بنفسه، بعد أن علم بوقوع إطلاق نار في وقت سابق اليوم في هيوستون، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين. وعبر بايدن عن أسفه لوقوع هذا الحادث.

المصرى اليوم

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