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سمير جعجع : حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية

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سمير جعجع : حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية سمير جعجع : حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية

جي بي سي نيوز :- رغم الهدوء الحذر في الشارع اللبناني عقب أحداث الطيونة أمس إلا أن تصريحات السياسيين اللبنانيين لم تتوقف، حيث أكد قائد حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن السعي لإقالة القاضي في انفجار مرفأ بيروت هدفه قتل التحقيق.

و أشار جعجع خلال مقابلة صحفية إلى أن ‏اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله، مضيفا “حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية في لبنان ‏فليتعظوا مما حدث في العراق ويجب أن يعلم أن اللعبة ديمقراطية ‏”.

واستنكر جعجع حديث نصرالله قائلا “ما هذا المنطق الذي يتكلم به نصرالله بأنه مقابل كل وزير يجب ان ‏يستدعى وزير آخر؟ السيد حسن “من شو خايف”؟”، شارحا أن “القاضي بيطار لن يصدر الأحكام بل سيصدر القرار الظني ‏و5 قضاة كفوؤن جداً سيصدرون القرار”.

وأكد جعجع أن “حزب الله لا يريد تبيان حقيقة ملف تفجير المرفأ على الرغم ‏من الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة لكشف الحقيقة”، متوعدا “إذا حزب الله حاول تطيير التحقيق في الشارع سندعو إلى ‏إقفال عام شامل في البلاد”.

وتوجه جعجع لنصرالله قائلا “اتّق الله حرام للي ماتو وحرام اللي انجرحوا” ‏لافتا إلى أن “بري حاول كثيراً رأب الوضع وهذه المحاولات تحتسب ‏في هذه الظروف”.

وكالات لبنانية

جي بي سي نيوز

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