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خلل كهربائي يعطل قطار الحرمين السريع

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خلل كهربائي يعطل قطار الحرمين السريع خلل كهربائي يعطل قطار الحرمين السريع
أدى عطل كهربائي بقطار الحرمين السريع إلى إلغاء الرحلات المجدولة ليومي السبت والأحد، والتي يفوق تعداد رحلاتها إلى أكثر من 10 يوميا، مما سبب تراكم أعداد المسافرين داخل محطة قطار المدينة المنورة.

وتصاعدت وتيرة مطالبات المسافرين بضرورة توفير إدارة القطار باصات لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، وهو الأمر الذي أكده موظفو محطة المدينة المنورة في البدء قبل العدول عن ذلك.

وأوضح مصدر بمحطة المدينة المنورة أن سبب إلغاء كافة الرحلات يعود لعطل وخلل كهربائي في أنظمة القطار، مشددًا على أن الأعمال جارية على إصلاح العطل، وقد تستمر الأعمال خلال يومي السبت والأحد، لأجل استنئاف الرحلات، مشيرا إلى أن آخر عطل للقطار كان قبل 3 سنوات.

خدمة العملاء

وقالت الراكبة إبتسام عبدالجليل لـ«الوطن» إنها حجزت على قطار الحرمين السريع من محطة مكة المكرمة لمحطة المدينة المنورة يوم الخميس المنصرم ذهاباً وعودة، وعند قضائها زيارة المسجد النبوي الشريف، تفاجأت صباح أمس بإلغاء رحلاتها المجدولة على الساعة 9:30 صباحا، وهو الأمر الذي أحدث إرباكا لعموم المسافرين، خصوصاً المعتمرين منهم.

وأضافت أن عند الحديث مع منسوبي المحطة، أشاروا إلى التزامهم بتوفير باصات للنقل من محطة قطار المدينة المنورة إلى وجهاتهم، والمتمثلة في محطات مكة وجدة والمدينة الاقتصادية، وسرعان ما تراجعوا عن ذلك، بسبب وصول تعليمات من الإدارة بعدم توفير الباصات، مع ضرورة الاتصال بخدمة العملاء وتدوين بياناتهم الشخصية والبنكية واسترجاع مبالغ التذاكر مع تعويض بنسبة 25 %.

السيارات الخاصة

ونوهت عبدالجليل إلى أن عطل القطار تسبب في ارتفاع السيارات الخاصة واستغلال المسافرين بمبالغ كبيرة، من أجل توصيلهم لوجهاتهم، وهو الأمر الذي زاد من تكلفة المسافرين جراء العطل.


الوطن السعودية

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