النقل تسفلت طريق بئر عسكر تجاوبا مع "الوطن"

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تجاوب فرع وزارة النقل بمنطقة نجران مع ما طرحته «الوطن» الأسبوع المنصرم تحت عنوان «بئر عسكر مصيدة تتربص بالمركبات»، وتناولت فيه معاناة أهالي المحافظات الشمالية من انقطاع طريق «بئر عسكر- النقعاء» بسبب الأمطار، وعدم سفلتة الطريق البديل أسفل عقبة حمران، وتم إنهاء معاناة السكان وسفلتة الطريق البديل، وألزمت الوزارة المقاول باستخدام آليات السفلتة الفرادة بدلًا من الشيول الذي تم استخدامه في سفلتة أجزاء من الطريق وذلك بعد انتظار 4 أشهر، حتى وجدت إدارة النقل الحلول اللازمة للطريق الذي جرفت السيول 2 كلم من إسفلته ومصداته بالطريق الرئيس.

طريق رملي

وشكا الأهالي من التلفيات التي تلحق بسياراتهم جراء عدم سفلتة التحويلة وشددوا على ضرورة القيام بعمليات الصيانة، لوقف نزيف الخسائر المالية التي تلحق بهم جراء تعطل سياراتهم، مؤكدين أن طريق بئر عسكر - النقعاء يعد الشريان الرئيس لمحافظتي حبونا وبدر الجنوب، وتكمن أهميته في اختصاره ما يقارب 30 كلم عن الطرق الأخرى، وترتاده مئات السيارات يوميًا من الموظفين، ويشهد كثافة وحركة مرورية عالية، ما تسبب في تصاعد الغبار بشكل كثيف يضر بالمارة والمنازل المجاورة.

سفلتة بدائية

كانت «الوطن» نشرت تقريرًا الأحد عن الإهمال الذي طال الطريق الحديث الذي يربط بين المحافظات الشمالية ونجران، في حين استخدمت الشركة المنفذة للصيانة طرق بدائية في أعمال سفلتة التحويلة البديلة باستخدام الشيول «القريدل» وترك أجزاء متفرقة دون سفلتة مما يعد تنصلًا من مسؤولياتها تجاه صيانته بترك أجزاء من التحويلة المرورية دون سفلتة بعد انجرافات بالطريق الرئيس لبئر عسكر النقعاء التي خلفتها السيول دون إصلاح نحو 4 أشهر.