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مقتدى الصدر يحدد شروط التعامل مع واشنطن حال تشكيل العراقية

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مقتدى الصدر يحدد شروط التعامل مع واشنطن حال تشكيل الحكومة العراقية مقتدى الصدر يحدد شروط التعامل مع واشنطن حال تشكيل العراقية

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حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما وصفه بـ«نقاط مهمة» للحوار مع الولايات المتحدة، في حال تولي التيار الذي حصد الأكثرية في الانتخابات، رئاسة الوزراء في العراق.

وقال مقتدى الصدر في بيان، السبت: «لعل من أهم ما ينتظره العالم في تسنم التيار الصدري رئاسة الوزراء هو موقفنا من أميركا أو الاحتلال»، بحسب تعبيره.

وأوضح الصدر، في بيانه المنشور في حسابه على تويتر، 7 نقاط «تخرج العراق من التبعية لأي أحد»، قائلاً إنه على واشنطن «التعامل مع العراقية بالمثل دبلوماسياً وعلى كافة الأصعدة، بمعنى: تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة».

ودعا الصدر إلى «حوار جاد وفاعل» بشأن بقاء «قواتها ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها» داخل العراق، مشدداً على أن ثورات الشعب ومظاهراته شأن داخلي، ولا يعني واشنطن «لا من قريب ولا من بعيد وكلها ثورات وطنية يجب أن تكون خالية من التأثير الخارجي».

المصرى اليوم

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