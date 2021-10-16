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المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

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المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

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اجتمع الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، بالدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، وأمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي بوزارة الشباب والرياضة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد المسلم خلال زيارته الرسمية الأولي لمصر أن هناك اجتماعات ستجري على أعلى مستوي لبحث سبل التعاون المشترك نحو تنظيم بطولات عالمية ورسم خارطة الطريق لتحقيق الريادة العالمية في السباحة وفقًا لبرنامجه الانتخابى الطموح.

المصرى اليوم

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