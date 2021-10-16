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سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

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سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

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حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الكروي الأول في النيجر، على إهداء درع الأهلي للسفير نبيل مكي سفير في النيجر، قبل مغادرة البعثة مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي في طريقها للقاهرة.

كان السفير المصري بالنيجر قد حرص على حضور مباراة الأهلي والحرس الوطني التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بالتعادل ١/١، في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، كما رافق البعثة للمطار للاطمئنان على كافة ترتيبات مغادرة الأهلي للنيجر.

ووجه عبدالحفيظ الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة على الجهد الكبير الذي بذلته مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في النيجر.

وقال عبدالحفيظ إن السفارة المصرية بالنيجر حرصت على تذليل كافة العقبات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأهلي والسفارة المصرية في نيامي بدأ مبكرًا، وتحديدًا قبل حضور البعثة بأسبوعين لإنهاء كل الإجراءات مبكرًا لتكون كل الأمور مرتبة.‏

المصرى اليوم

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