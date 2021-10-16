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يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

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الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

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منح حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ورئيس بعثة الفريق بكينيا درع القلعة البيضاء وشعار النادي للسفير خالد الأبيض سفير في كينيا على هامش مأدبة العشاء التي أقامها السفير للفريق مساء اليوم.

وكان حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة على رأس الحضور بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وعدد من لاعبي الفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون ومحلل الأداء وأعضاء الجهاز الطبي.

ورحب السفير خالد الأبيض بجميع الحضور وحرص على الحديث مع الدكتور حسام المندوه والفرنسي كارتيرون.

وتواجد من السفارة المصرية كل من: المستشار إيهاب كمال قنصل السفارة والعقيد محمد الريدي الملحق الدفاعي بالسفارة والمستشار مازن فايز وأحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري

المصرى اليوم

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