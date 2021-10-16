أخبار عاجلة

عودة بانون وأفشة و«الحاوي».. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء" -
وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه أهالينا في قرى بني سويف -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية -
الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
غادة إبراهيم تتصدى للتنمر في أحدث أفلامها «راضي» -
لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى -
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي

Print
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي «الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت رئاسة مجلس الوزراء السوري، الأسير المحرر مدحت صالح الصالح مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس الذي توفى اليوم السبت، شهيداً جراء استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العربي السوري إلا تصميماً على الاستمرار في مقاومة المحتل وتحرير الجولان السوري المحتل.

وأعربت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان مؤكدة أنه ليس غريباً على الاحتلال الإسرائيلي المجرم اغتيال الأحرار والمناضلين من أبناء سورية والأمة العربية.

ولفتت إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العربي السوري إلا تصميماً وإصراراً على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سانا) السورية.

وجاء في البيان: "تتقدم رئاسة مجلس الوزراء بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبناء شعبنا ولعائلة وذوي الشهيد الصالح سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته".

واستشهد الأسير المحرر الصالح جراء استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي في موقع عين التينة في ريف القنيطرة نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس»

«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس»

«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية»

«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية»

صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته

صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته

أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد

أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد