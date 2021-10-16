محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول برياض الأطفال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، بأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022/2021، لثلاث سنوات ونصف، حيث تقدم 17742 طفل بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية، بالمستوى الأول والثانى ما بين سن «ثلاث سنوات ونصف» إلى «ست سنوات إلا يوم»، وتم قبول 9782 طفل، وبعد تسكين الاطفال تبين وجود أماكن بجميع الإدارات التعليمية.

واوضح المتحدث الرسمى للمحافظة، أن ذلك جاء طبقاً للقرار الوزارى رقم 38 بتاريخ 21/5/2007 بشأن رياض الاطفال، بأن «يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الاطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف».

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة الاهتمام بالقائمين على التعليم في مرحلة رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل الطفل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور وحثهم على تنشئة الأطفال بطريقة سليمة.