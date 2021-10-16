شهيرة تنتقد تصريحات السقا حول السينما بعد 67 : «خانه التعبير»

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علقت الفنانة شهيرة على تصريحات الفنان أحمد السقا خلال تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي حول السينما بعد 67 وقبل فيلم «إسماعيلية رايح جاي» بأنها «خلقها ضيق» بحسب وصف السقا خلال تكريمه.

وقالت «شهيرة»: «أنا على فكرة مش بدافع عن السقا لكن أري أنه لم يحسبها تاريخيا صح.. ولم يقصدها كما ظن معظم الناس لأن السبعينيات والتمانينيات من أزهي عصور السينما المصرية«.

وتابعت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: «أتكلم هنا مثلا عن زوجي في هذه المرحلة وأنا شاهدة على العصر في هذه الفترة.. مثلا كان فيه أفلام لمحمود ياسين مثل «أغنية على الممر».. «الرصاصة لا تزال في جيبي».. «الصعود إلى الهاوية».. «على من نطلق الرصاص».. «ليل وقضبان».. «الشريدة» .. «سونياوالمجنون «أين عقلي» «الخيط الرفيع» «قاع المدينة» «قاهر الظلام» «انتبهوا أيها السادة» «أشياء ضد القانون» «العذاب أمرأة» « الجلسة سرية».. والكثير والكثير منها (خمسة أفلام لمحمود من أهم ١٠٠ فيلم في السينما المصرية) كان شايلها على أكتافه هو وزملائه العظام عادل إمام .. نور الشريف وأحمد ذكي وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز والفيشاوي وعزت العلايلي ومحمود مرسي وغيرهم».

هجوم شهيرة على أحمد السقا

وواصلت شهيرة: «كل دول قدموا أفلام علامات في السينما المصرية ده غير إنهم كانوا يتمتعون بالثقافة والوعي على أعلي مستوي .. بقول الكلام ده للشباب الصغير إللي معاصرش هذه المرحلة.. وطبعا الصديق أحمد السقا لا يخفي عليه هذه المرحلة.. ولكنها كانت حسبة غلط وخانه التعبير.. وأري أنه يعلم جيدا قدر وقيمة هذه المرحلة ومبروك التكريم».

كان الفنان أحمد السقا أورد جملة «السينما بعد 67 وقبل فيلم إسماعيلية رايح جاي خلقها ضيق» لافتا إلى الطفرة التي أحدثتها افلام الشباب في الألفية الثالثة وكان منهم محمد هنيدي وغيره.. وهو التصريح الذي عاد السقا ليعتذر عنه ويؤكد أنه فهم بشكل خاطئ خلال مؤتمر صحفي أمس بمهرجان الجونة السينمائي بعدما تعرض لانتقادات كبيرة حول عدم تقديره لأهمية أفلام السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.