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«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني

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«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني «خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني

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طالب أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بإقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من تدريب الفريق، وذلك بعد التعادل أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

وكان الأهلي تعادل مع الحرس الوطني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيت بينهما مساء السبت، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي يقدم مستوى سيئ في المباريات منذ 4 أشهر، لذلك يجب إقالة موسيماني، من تدريب الفريق»، مؤكدًا: «المدرب خلص كل اللي عنده، ومعندوش أي جديد ليقدمه للفريق الأحمر».

وأضاف: «موسيماني، ظالم لاعبي الأهلي تحديدًا كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، بسبب الطريقة التي يلعب بها بالاعتماد على الكرات الطولية»، مضيفًا: «الأهلي طول عمره يعتمد على الاستحواذ».

وأشار: «عقب إحراز الحرس الوطني هدف التعادل توقعنا، أن يجري موسيماني، تغييرات هجومية، لكنه فاجآنا بخروج اليو ديانج، ونزول بدر بانون»، مضيفًا: «التعادل مع بطل النيجر، نتيجة ليست جيدة، لأن الأهلي واجه فريق تصنيفة درجة ثالثة».

المصرى اليوم

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