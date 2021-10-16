القوى العاملة في أسبوع.. تسليم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم وتعيين 2760 شابا في 6 محافظات

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شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة تسليم وزير القوى العاملة محمد سعفان 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بالقاهرة، وترأس الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ونجاح الوزارة في تسوية حقوق العاملين بمجموعة شركات خاصة من خلال اتفاقية عمل جماعية، واتفاقية تعاون بين الوزارة ونقابة المهندسين، وتعيين 2760 شابا في 6 محافظات.

كما ترأس وزير القوى العاملة، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ونقابات عمال مصر.

في مستهل كلمته شدد وزير القوي العاملة على أن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيراً في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم.

ووجه سعفان اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030 في بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، من خلال العديد من المقترحات ذاكراً منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.

واقترح الوزير أن يتم التعاون مع «الرائدات الريفيات» في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع متمنيا أن تساهم هذه اللجنة في خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام.

كما قدمت الوزارة منحة تدريبية لـ 1000 متدرب من أعضاء النقابة والمهندسين حديثى التخرج على حزم تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات والمراكز التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات.