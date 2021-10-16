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الصحف العالمية تتغنى بتألق محمد صلاح .. «تحول إلى ميسي»

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الصحف العالمية تتغنى بتألق محمد صلاح .. «تحول إلى ميسي» الصحف العالمية تتغنى بتألق محمد صلاح .. «تحول إلى ميسي»

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كتب: عالية صلاح

تغنت الصحف العالمية اليوم السبت 16-10-2021 بهدف الملك المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول أمام واتفورد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيكارج رود.

سحق ليفربول واتفورد بخماسية مذهلة،، بهاتريك للنجم البرازيلي فيرمينو، وهدف لساديو ماني من صناعة محمد صلاح، ولم يكتفي مو صلاح بصناعة الهدف بل أحرز هدف أسطوري جديد.

حافظ محمد صلاح على كونه هداف الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف مناصفة مع جيمي فاردي نجم ليستر ليستي.

عنونت صحيفة «ديلي ميل»: محمد صلاح تحول إلى ميسي، سرق النظر بهدفه الفردي المذهل، وجعل النقاد والمشجعين يتغننون بتسديدته.

وواصلت، قدم اليوم محمد صلاح أوراق أعتماده كأحد أفضل اللاعبين في العالم، حيث قدم أداءًا نموذجيًا للريدز، وترك الجماهير مذهولين من روعة الهدف.

وكتبت صحيفة «صن»: الملك المصري سجل هدفًا منفردًا مذهلًا في واتفورد، والجماهير تشييد بمهاجم ليفربول أفضل لاعب في العالم.

فيما انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي بالإثارة بعد الهدف، وقال جيمي كاراجر أسطورة ليفربول إن محمد صلاح البالغ 29 عامًا هو الأفضل في العالم الآن.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويسعى لخطف الصدارة من تشيلسي حيث أن الفارق بينهم نقطة واحدة فقط.

المصرى اليوم

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