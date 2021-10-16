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استياء شديد في الأهلي من حكم مباراة بطل النيجر

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استياء شديد في الأهلي من حكم مباراة بطل النيجر استياء شديد في الأهلي من حكم مباراة بطل النيجر

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سيطرت حالة من الاستياء على مسؤولي النادي الأهلي من الحكم الغاني دانيال لاريا الذي أدار مباراة الفريق الكروي الأول أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر.

وانتهت المباراة بين الأهلي وبطل النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1 ولكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي – وفقاً لرؤية مسؤوليه- في نهاية المباراة كما جاءت بعض قراراته عكسية وليست في صالح الفريق.

وأعرب الجهاز الفني للفريق عن استيائه من حكم المباراة بعدما شهدت الدقيقة 79 ركلة جزاء صحيحة للأهلي بعدما انطلق أكرم توفيق من الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض لعرقلة واضحة من مدافع الحرس الوطني ولم يحتسب الحكم أي قرار.

وزاد من غضب مسؤولي الأهلي أن الحكم رفض طرد أحد لاعبي الحرس الوطني في الشوط الأول بعدما وجه ضربة بالكوع في وجه التونسي على معلول.

المصرى اليوم

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