أرقام برينتفورد ضد تشيلسي: ميندي ينقذ البلوز ورقم قياسي في الديربيات اللندنية

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نجح تشيلسي في انتزاع فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 خارج ملعبه ضد برينتفورد في ديربي لندني جمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل بن تشيلويل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ولعب السنغالي إداوارد ميندي دورًا كبيرًا بتصديه لأكثر من محاولة تهديفية من جانب أصحاب الأرض الذين تسيدوا مجريات اللعب في الشوط الثاني، لكن حارس مرمى الضيوف لعب دورًا حاسمًا في حفاظ فريقه على التقدم والخروج بالنقاط الثلاث.

الفوز حافظ على تواجد تشيلسي في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، في حين تلقى برينتفورد هزيمته الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 12 نقطة في المركز السابع.

رجل المباراة:

قدم الحارس السنغالي إدوارد ميندي أداءً كبيرًا وتصدى لـ6 فرص تهديفية في الشوط الثاني ليحصل على جائزة رجل المباراة من سكاي سبورتس.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بن تشيلويل سجل في جميع مبارياته الثلاث الأخيرة في البريميرليج مع تشيلسي.. نفس عدد أهدافه التي سجلها في مبارياته الـ33 السابقة في المسابقة.

- فريق برينتفورد ضرب إطار المرمى (القائمين والعارضة) في 7 مناسبات خلال هذا الموسم في البريميرليج، 6 منهم عن طريق الفرنسي بريان مبيومو. لا يوجد لاعب آخر لديه هذا العدد من التسديدات في القائمين والعارضة في الدوري هذا الموسم.

- تشيلسي هو أول فريق من العاصمة يفوز بسبع ديربيات متتالية خارج أرضه في لندن في الدوري على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي.

- إدوارد ميندي حافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة (من 38 مباراة لعبها بشكل أساسي)- فقط بيتر تشيك (26 مباراة)، بيبي رينا (32 مباراة)، أليسون (36) وروي كارول (37) احتاجوا عدد مباريات أقل للوصول إلى أول 20 شباك نظيفة لهم من الحارس السنغالي في عهد المسابقة.