رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي 100%

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بدأت وكالة المسجد النبوي الشريف في رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي من 45% إلى 100%، بعد قرار وزارة الداخلية تخفيف الإجراءات، والاستفادة من الطاقة الكاملة للحرمين، في حين ما زالت الإجراءات المتبعة في حجز الدخول للروضة الشريفة والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه مستمرة، ويتطلب الأمر كذلك الدخول بتطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامة.

أروقة المسجد

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد جهودها واستعداداتها لاستقبال المصلين، بعد صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية في المملكة ابتداءً من الأحد المقبل. وشملت الموافقة الكريمة على السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات بأروقة المسجد النبوي كافة، واستخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» في أخذ مواعيد الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة لمن أكملوا أخذ جرعتي اللقاح.

التيسير على المصلين

تأتي الموافقة لتؤكد حرص قيادة المملكة على التيسير على المصلين والزائرين في المسجد النبوي مع ضمان الحفاظ على راحتهم وسلامتهم، وأن قيادة هذه البلاد المباركة لم ولن تألو جهدًا في سبيل تطوير مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين. قد رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي مستوى جاهزياتها وخدماتها وإمكاناتها البشرية لاستقبال الكثافة المتوقعة من المصلين والزائرين، بعد رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ولضمان سلامة زائري المسجد النبوي، ليبقى بيئة آمنة صحية لزائريه.