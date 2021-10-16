بينها «الرسالة» و«هجرة الرسول».. القنوات المتخصصة تحتفل بالمولد النبوي (خريطة)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعدت قنوات النيل المتخصصة مجموعة من الأفلام والبرامج المتنوعة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق ١٨ اكتوبر.

تعرض قناة نايل سينما فيلم «الرسالة» وفيلم «هجرة الرسول». وتقدم قناة النيل الثقافية حفل الفنان محمد ثروت من دار الأوبرا وإبداع أرشيفي ( عروسة المولد والحصان ) بالإضافة إلى برنامج الجيل الثاني وندوة للرأي والبداية وكذلك سيتم عرض العديد من الاغاني الدينية.

وتقدم قناة النيل للدراما من خلال برنامج مساء الفن المذاع على قناة نايل لايف حلقة مع الفنان أحمد إبراهيم حيث يقدم مجموعة من الابتهالات والاغاني الدينية. وتقوم كاميرا فلاش بتغطية احتفالات دار الأوبرا بالمولد النبوي الشريف.

وتقوم قناة نايل لايف حلقة خاصة من برنامج نهارك سعيد عن المولد النبوي وكذلك تعرض فيلم عظماء الاسلام بالإضافة إلى إذاعة اوبريت إمام الانبياء تأليف بهاء الدين محمد وألحان عمار الشريعي.

وتقدم قناة العائلة فقرات متنوعة على مدار اليوم من خلال البرامج المختلفة للحديث عن ذكري المولد النبوي الشريف بالإضافة إلى كارتون آل البيت وبرنامج قصص الانبياء.. وفي السهرة تعرض فيلم هجرة الرسول.