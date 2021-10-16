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نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه بنجع حمادى

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نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه بنجع حمادى نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه بنجع حمادى

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تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمركز نجع حمادى، رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، حيث تفقد أعمال حفر بئرين من الآبار الشاطئية (RBF) بموقع محطة مياه الشعانية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لحل مشكله ضعف المياه في قريتي حمرا دوم وأبوحزام بتكلفة تقدر بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه، كما تم تفقد أعمال تركيب وصلات المياه المنزلية بقرية البطحه، حيث تم تركيب ٢٥ وصلة مياه للمنازل المحرومة من المياه العذبه على أطراف القرية.

توصيل المياة بقرى نجع حمادي

توصيل المياة بقرى نجع حمادي

أوضح نائب محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة سقيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لحفر ٢٨ بئر مياه للقضاء على مشكلة ضعف المياه في مناطق نهايات الشبكات، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

توصيل المياة بقرى نجع حمادي

المصرى اليوم

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