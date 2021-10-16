وزير الدفاع اللبناني: القبض على 19 شخصا على خلفية أعمال العنف ببيروت

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أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن هناك 19 شخصا جرى إلقاء القبض عليهم حتى الآن على خلفية أعمال العنف المسلح بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح بالعاصمة بيروت أمس الأول، موضحا أن من بينهم سوريين.

وأضاف سليم- في تصريحات اليوم- أن التحقيقات الأولية تفيد بأن أعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك في منطقة الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الجانبين، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم من المشتبه في تورطهم بأعمال العنف من الطرفين.

وأوضح سليم أنه تم العثور على مصدر إطلاق قذائف الـ B7، مؤكدا أن الجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة.

وأشار إلى وجود معلومات مسبقة حول المسيرة، مشددا على أن الاتصالات التي جرت أكدت الطابع السلمي للتحرك ولكن الوضع انفلت بعد وقوع الحادثة والأسلحة موجودة في البيوت.

وشدد على القرار في شأن قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار يتخذ في القضاء لا في السياسة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن- مساء أمس الأول- أنه جرى القبض على 9 أشخاص فقط بينهم سوري الجنسية.