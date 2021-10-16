عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

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سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، وجه الشكر للسفير نبيل مكي سفير مصر بالنيجر وطاقم السفارة، الذي يضم الملحق الإداري فرجاني محمد ومسعد محمود وأحمد محمود، على الجهد الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في العاصمة نيامي لخوض مباراة الحرس الوطني، التي أقيمت مساء اليوم السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي ١/١ في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبدالحفيظ أن السفارة المصرية بالنيجر حرصت على تذليل كافة العقبات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، خاصة أن التنسيق بين الأهلي والسفارة المصرية بدأ مبكرًا وتحديدًا قبل حضور البعثة بأسبوعين، لإنهاء كل الإجراءات مبكرًا لتكون كل الأمور مرتبة.

وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد حرصوا على الحضور إلى ملعب المباراة ومؤازرة الأهلي، بالإضافة إلى لفيف من الجالية المصرية في النيجر، التي حرصت على تشجيع الأهلي والهتاف للاعبين قبل وأثناء المباراة.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى مطار ديوري هاماني بالعاصمة النيجرية نيامي عقب انتهاء المباراة مباشرة، استعدادًا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة مساء اليوم.