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الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005

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الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005 الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2005، تعادل سلبيًّا مع مضيفه غزل المحلة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الملعب الفرعي لاستاد غزل المحلة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال- عبدالله بستانجي- معتز محمد- محمد سامح.

الوسط: أحمد وحيد- محمد رأفت- فارس خالد.

الهجوم: أحمد عزت- محمد محمود الوحش- يحيى أحمد.

وشارك في الشوط الثاني أحمد فكري بدلًا من يحيى أحمد، ومحمد عبدالله بدلًا من أحمد وحيد، وعمرو خالد بدلًا من محمد سامح.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٤ نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، بعد الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى من الموسم، ثم التعادل مع المحلة بدون أهداف، مسجلًا ٣ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى وعبدالله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبدالهادي إداري الفريق وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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